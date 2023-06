«209 anni dalla Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un traguardo importante per donne e uomini che dedicano la propria vita alla causa della sicurezza nazionale». Le parole della deputata pugliese di Fratelli d’Italia, l’On. Mariangela Matera, che ha voluto salutare una ricorrenza importante per tutta l’Italia.

«In questi due secoli l’Arma dei Carabinieri è stata protagonista assoluta della nostra storia presente in ogni singolo comune e punto di riferimento costante al servizio della comunità. I carabinieri – prosegue l’On. Matera – hanno sempre risposto con fermezza alle nuove sfide che ogni cambiamento ha portato con sé, rappresentando sempre motivo di orgoglio per tutti gli italiani in Patria e fuori. Noi tutti dobbiamo ringraziare queste donne e questi uomini per l’impegno quotidiano, per la dedizione, la serietà e la professionalità con cui ogni giorno viene assicurata la tutela dei cittadini e la protezione dello Stato».