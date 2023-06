«Un momento solenne per dare merito a cittadini valorosi che hanno sempre guardato alla Patria come un valore sacro». Il pensiero della deputata pugliese di Fratelli d’Italia, l’On. Mariangela Matera, che ha partecipato alle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno, in cui sono state consegnate, tra le altre cose, delle importanti onorificenze: «Uomini e donne che nella loro vita si sono distinti nei diversi campi professionali, nel sociale, oltre che nelle rispettive carriere militari» ha spiegato a margine l’On. Matera. Di grande impatto anche la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica ai Prefetti.

Di seguito i nomi degli insigniti: Commendatore Domenico Sforza (Barletta), ufficiale di stato civile e d’anagrafe del Comune di Barletta, socio Avis e volontario della Croce Rossa Italiana; Ufficiale Michele Sfregola (Barletta), assistente amministrativo, socio Avis ed Aido; Cavaliere Michele Camero (Bisceglie), professore ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari; Cavaliere Michele Cannone (Andria), Dirigente medico SISP nel Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt; Cavaliere Giuseppe Dicuonzo (Barletta), scrittore e ricercatore storico, sopravvissuto alla tragedia Giuliano-Dalmata; Cavaliere Nicola Di Pinto (Trani), Colonnello dell’Esercito Italiano in congedo; Cavaliere Donato Iacobone (Canosa di Puglia), Dirigente medico presso il Reparto di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Andria e Direttore UOSVD del Servizio di Emergenza Territoriale del 118 della Asl Bt; Cavaliere Rosario Penza (Margherita di Savoia), funzionario informatico del Ministero dell’Interno presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani; Cavaliere Francesca Rodolfo (Barletta), giornalista di Telenorba e presidente dell’Associazione culturale e di volontariato “Divine del Sud”; Cavaliere Saverio Santoniccolo (Barletta), Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri in congedo.