I Gadjos tornano a far parlare di sé con nuovi appuntamenti live in programma questo weekend. Per la band Nordbarese, finalista a Sanremo Rock 2022, è arrivata una grande opportunità: domani, domenica 28 maggio, a Rutigliano, in occasione della rassegna “Borgo Fermentato – Puglia & Luppolo ad alto volume”, i Gadjos apriranno il concerto dei Rezophonic, il super gruppo rock italiano fondato nel 2006, a sostegno di progetti di beneficenza Amref in Africa, e che coinvolge alcuni dei più grandi artisti del bel paese. Sul palco di Rutigliano allestito in piazza Colamussi ci saranno il batterista e compositore Mario Riso, Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, ed Eva Poles, voce del gruppo Prozac+. Domani a partire dalle 17 ci sarà dunque spazio per la musica rock con grandi interpreti del genere del panorama italiano. Per i Gadjos si tratta di una grande occasione per portare in scena ancora una volta tutta la loro energia e passione per il rock, oltre ad un repertorio sempre più apprezzato sul territorio ed anche oltre i confini della regione.

Ma le novità non finiscono qui. Il quartetto pugliese composto dal barlettano Luca Raguseo, voce e fondatore del gruppo, Bianca Lovero, chitarrista di Ruvo di Puglia, l’andriese Giuseppe Inchingolo al basso, e Vito Nicola Lacerenza, anche lui barlettano, batterista, sarà protagonista anche in occasione della partita di beneficenza “A mano a mano”. L’evento si terrà oggi, sabato 27 maggio, allo stadio “Puttilli” di Barletta, una giornata all’insegna della sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale e della disabilità. L’iniziativa, organizzata dall’Asd “La Barlettana”, sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN. Tra i momenti più belli del programma, una raccolta fondi in favore delle associazioni partecipanti e delle figlie del compianto Giuseppe Tupputi, per tutti Peppe Morrison. I Gadjos dedicheranno proprio a lui un piccolo spazio musicale nell’intervallo della manifestazione. Start alle ore 16. Un ricco weekend, dunque, per la band del Nordbarese che in questi mesi è stata impegnata in altre serate ma soprattutto nella promozione dell’ultimo singolo “L’impossibile” (oltre 800 passaggi sulle radio nazionali).