Domenica 28 maggio, in Officina San Domenico, a partire dalle 11 di mattina, ci riuniremo per il terzo appuntamento de “La Domenica del Villaggio”. È nata una ritualità: quando è domenica il villaggio si riunisce e quando il villaggio si riunisce splende sempre il sole. Stanchi di questi weekend grigi e freddi, abbiamo deciso di compiere il rito di celebrazione del sole che scalda le giornate e avvicina l’estate, da mattina a quando è più alto nel cielo e anche ben oltre il suo tramonto. Officina si vestirà di banchetti e stand per accogliere anche questa volta le produttrici e i produttori e gli artigiani/e locali, immersa in tanta buona musica e scoppiettanti novità.

Anche questo nuovo appuntamento nel villaggio San Domenico sarà all’insegna della cura dell’orto, questa volta con un workshop dedicato all’accessibilità. Le nostre piantine crescono, guidate dalle capannine che abbiamo realizzato la scorsa volta e protette dal vostro spaventapasseri. Il workshop “Chiamami per…” ci invita ad osservare non solo con gli occhi le caratteristiche di ogni pianta: insieme esploreremo i sensi percettivi predominanti per progettare degli strumenti per l’identificazione e l’accessibilità dell’orto I lavori si concluderanno con la musica mistica e terapeutica di Giro Armonico live con “musica medicina” che si esibirà per noi, prima di passare la regia musicale al magico Vodka The Duck. Dal ping pong alla dama, dagli scacchi a campo minato, dal burraco a fiori frutta e città, il pomeriggio non ci si annoia mai nel nostro villaggio. L’ingresso sarà gratuito e libero.