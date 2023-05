Una serata tutta portoghese, così come tante di quelle che trascorreranno a Lisbona i 150 giovani della Diocesi di Andria che hanno scelto di prender parte alla Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo.

Ieri sera, il penultimo incontro del percorso #instradaversolisbona, un cammino di incontri formativi e di condivisione per i giovani pellegrini della Diocesi. I ragazzi hanno preso parte ad una cena tipicamente portoghese presso il presidio di riabilitazione “Quarto di Palo” sperimentando tutto ciò che vivranno durante l’incontro mondiale a Lisbona.

Una cena, non certo negli “standard” con tavoli e sedie, ma in pieno stile GMG: seduti per terra e con piatti tipici portoghesi. Il menù realizzato dagli chef Antonio Abruzzese e Vincenzo Conversano prevedeva “Bacalhau à bras”, un risotto con merluzzo e patate, arrosticini di suino e cestini di pasta sfoglia con crema pasticcera.

Insomma, una serata in cui i ragazzi hanno potuto sperimentare ciò che vivranno tra qualche mese in Portogallo con giovani da tutto il mondo.

Prossimo e ultimo appuntamento giovedì 13 luglio presso la parrocchia San Paolo apostolo.