Secondo quanto riferito da alcune insegnanti l’astensione non sarebbe stata annunciata: per questo molti alunni delle scuole per l’infanzia, elementari e medie del circolo Verdi di Andria sono rimasti fuori dai cancelli questa mattina. Lo sciopero del personale ATA, come emerge chiaramente dagli striscioni esposti all’esterno delle strutture Carella, Verdi e Cafaro, è contro ogni obbligo vaccinale.