Francesco Fortunato vince la 20 chilometri di marcia agli Europei a squadre con il record personale di 1h18:59 davanti allo svedese argento europeo Karlstrom e al campione olimpico Massimo Stano, arrivato terzo. Un ulteriore ottimo risultato, solo l’ultimo, per il marciatore andriese che questo pomeriggio ha tagliato il traguardo con la bandiera italiana sulle spalle. Nella serata di ieri Fortunato aveva condiviso sui social una citazione: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto” e questo pomeriggio Francesco Fortunato l’ha pienamente messa in pratica.