«Oggi approviamo il Decreto bollette, un provvedimento importante e necessario per rispondere all’emergenza del caro energia, che sta colpendo famiglie e imprese italiane». Lo ha detto la deputata di Fratelli d’Italia l’On. Mariangela Matera, nell’intervento in Aula di questa mattina sul Decreto bollette.

«Mettiamo in campo misure importanti tra cui le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, il potenziamento del bonus sociale elettrico e del gas, la proroga della riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento per la somministrazione di gas metano per usi civili e industriali. Sul versante delle imprese, è previsto inoltre un contributo straordinario alle aziende, che acquistano energia elettrica e gas naturale, attraverso un credito d’imposta concesso alle imprese gasivore ed energivore – spiega ancora l’On. Matera – L’altra misura che rivendichiamo con orgoglio è l’introduzione di incentivi specifici per le start-up che sviluppano progetti legati all’ambiente, alle energie rinnovabili e alla sanità. Si tratta di un credito d’imposta sulle spese sostenute dalle start-up, con contributo fino a 200mila euro. Confermiamo i nostri impegni: famiglie ed imprese sono al centro dell’azione del Governo Meloni».