Dopo la lectio magistralis del Prof. Enrico Genovesi tornano gli appuntamenti del fitto cartellone di eventi di “Un secolo di Architettura”. Un programma organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia BAT. Protagonista di questo evento saranno sia l’Arch. Gianmario Gallina con “Il ruolo delle schermature solari nel progetto architettonico” che Annamaria Brindicci, Ceo & Founder dell’omonimo progetto. Appuntamento per giovedì 18 maggio a Terlizzi a partire dalle 17 presso lo showroom di Annamaria Brindicci in via Italo Balbo 6.

L’Arch. Gianmario Gallina offrirà uno sguardo legato ad interventi in armonia con il contesto pensando a spazi che siano vivibili in ogni stagione. «La sua grande esperienza come formatore – spiega l’Arch. Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine BAT – sarà fondamentale per arricchire un bagaglio personale di conoscenze guardando questo segmento con una prospettiva diversa. Lo faremo poi in una location molto bella e di grande stimolo creativo, grazie ad uno dei partner di questo cartellone di eventi e cioè Annamaria Brindicci».

Lo showroom di Terlizzi di Annamaria Brindicci, nato assieme alle figlie Caroline e Noemi, è uno spazio creato ormai qualche anno fa per sviluppare idee e confrontarsi con professionisti nel settore dell’arredo. Un vero e proprio laboratorio già teatro di incontri formativi con tanti designer d’interni. L’incontro è accreditato per crediti formativi professionali sia per gli Architetti che per gli Ingegneri.