«Giorgia Meloni ha ribadito oggi anche al Santo Padre l’impegno del suo governo per combattere la denatalità. Ne abbiamo bisogno per una questione sociale, culturale e di giustizia». Parole della deputata pugliese di Fratelli d’Italia, l’On. Mariangela Matera, dopo l’incontro della Presidente del Consiglio con il Papa.

«Al centro della nostra azione politica, anche in Parlamento, temi come la famiglia e la genitorialità sono centrali e l’azione del governo è partita immediatamente, sin dai primi provvedimenti. Aiuti concreti alle famiglie, sgravi fiscali, investimenti sulla maternità e sulla famiglia, perché la donna non sia costretta a scegliere se lavorare o essere madre ma possa, con dignità, essere messa in condizione di svolgere entrambi i ruoli».