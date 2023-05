Un sogno che oggi diventerà realtà per Marco Sgaramella e la sua band. Il giovane chitarrista andriese, dopo aver vinto il Festival di San Marino con i Piqued Jacks, questa sera sarà protagonista sul palco dell’Eurovision Contest 2023, a Liverpool. Marco e soci porteranno il brano vincitore del festival sanmarinese “Like An Animal”. L’esibizione sarà trasmessa in diretta questa sera su Rai 2 a partire dalle ore 21. L’Eurovision oggi vivrà il secondo turno eliminatorio in cui verranno premiati (tramite voto popolare) le band e i cantanti finalisti da tutto il mondo che si “sfideranno” nella finalissima di sabato 13 maggio (sarà trasmessa su Rai 1). In finale, ricordiamo, c’è già il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni. L’andriese Sgaramella questa sera si giocherà il pass per l’ultima serata dell’Eurovision. Purtroppo per gli andriesi, il regolamento della manifestazione non permetterà all’Italia di votare per Marco e i Piqued Jacks. Non resta che incrociare le dita e sperare in un successo per il giovane chitarrista andriese e la sua band. In bocca al lupo Marco!