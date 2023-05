Ieri sera 8 maggio il Consiglio Comunale ha approvato la delibera Prezzo di cessione delle aree previste nel Piano per gli Insediamenti Produttivi – Adeguamento dei prezzi stabilito con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2020. L’atto era da tempo atteso e sollecitato dalle numerose ditte assegnatarie dei suoli del PIP, per conseguire un equo ridimensionamento dei prezzi e soprattutto un definitivo accertamento dei conguagli da effettuare.

L’attività ricognitiva e di ricalcolo era stata illustrata e discussa, nel metodo e nei risultati, dal Sindaco Bruno e dall’assessore Curcuruto in due affollati incontri con le aziende, le categorie ed il Consorzio interessati, tenuti presso il Chiostro di S. Francesco, l’ultimo dei quali con la presentazione delle conclusioni e degli esiti finali dei conteggi l’11 aprile 2023.

I prezzi, rimasti invariati dal 2013 al 2019, avevano subito un incremento di circa il 20% con la Delibera Commissariale n.13/2020, a seguito di ulteriori definizioni del contenzioso espropriativo. Conseguentemente erano stato richiesto alle ditte assegnatarie il completamento del pagamento e l’integrazione del prezzo, “salvo ulteriore conguaglio”. L’Amministrazione Bruno ha inteso verificare e aggiornare conclusivamente all’attualità tali importi.

L’attività ricognitiva ha riguardato:

– la verifica degli importi dovuti e della chiusura di tutti i contenziosi espropriativi;

– l’accertamento e la quantificazione dello scomputo relativo ad un finanziamento pubblico ricevuto dal Comune quale “Contributo per realizzazione viabilità, parcheggi PIP”- Sotto programma 7 Nord Barese Ofantino -Azione 4.4 – Creazione di aree di insediamento produttivo,verde, dell’area PIP”;

– le recenti assegnazioni di aree per la realizzazione di Opere di Urbanizzazione Secondaria di interesse comunale e sovracomunale ed altre aree che l’Amministrazione intende riservare per ulteriori servizi, per un totale di circa 37.000 mq, rispetto a quasi 500.000 mq ancora posti a carico degli assegnatari. Le assegnazioni già avvenute riguardano la Caserma dei Carabinieri, la Caserma della Guardia di Finanza, il Mercato Generale Ortofrutticolo, l’Isola Ecologica.

Tutto ciò ha consentito di quantificare i prezzi, in maniera definitiva, nei termini di legge, attribuendo agli assegnatari i solo costi espropriativi e di urbanizzazione primaria, relativi alle aree destinate alle assegnazioni dei lotti, alla viabilità e parcheggi. I prezzi così ricalcolati risultano intermedi tra gli importi del 2019 e quelli incrementati nel 2020. La delibera è stata approvata a maggioranza, con 19 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto.

«Questa delibera costituisce un’ulteriore assunzione di responsabilità, nei confronti di questo settore della città e delle sue aziende, da parte dell’Amministrazione – ha spiegato il Sindaco Giovanna Bruno – che ha già licenziato lo scorso anno il nuovo Regolamento Comunale per l’assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi nel PIP con Delibera n. 24/2022».