Ripartenza: non può essere che questa la password per uscire dalla fase di stallo generata dalla pandemia di Covid-19. Una parola chiave che si adatta perfettamente alla filosofia della Banca di Andria di Credito Cooperativo che, dopo tre anni di plenaria a distanza, è tornata a riunirsi in presenza, in occasione della tradizionale assemblea ordinaria dei soci. Lo ha fatto, ieri pomeriggio, nella suggestiva location di Tenuta Montevitolo, con un virtuale abbraccio collettivo, che dà il via ad una nuova fase operativa dell’istituto di credito.

Il peggio fortunatamente sembra essere ormai alle spalle, anche dal punto di vista economico-finanziario. Una buona notizia confermata dai numeri: quelli del 2022 e dei primi mesi di questo 2023, capaci di esprimere, molto meglio delle parole, il trend positivo della Banca di Andria, che lascia ben sperare anche per il futuro.

L’istituto di credito consolida il suo ruolo di Banca di Comunità, fortemente radicata sul territorio e al fianco dei risparmiatori, delle famiglie e delle imprese. Il servizio.