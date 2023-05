“Il nostro territorio fa un grande passo in avanti nel percorso di promozione grazie al riconoscimento del primo distretto produttivo agroalimentare di qualità del settore lattiero caseario. Un primo risultato di cui sono particolarmente orgogliosa, perché ho seguito l’iter e le non poche difficoltà superate”. Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle Politiche culturali Grazia Di Bari che questa mattina ha preso parte alla conferenza stampa per l’annuncio del riconoscimento del distretto produttivo.

“Il distretto di qualità è necessario per i produttori ma anche e soprattutto un aiuto per i consumatori – continua Di Bari – affinché sia chiara e trasparente la qualità del prodotto che arriva sulle tavole. Oggi in conferenza stampa, assieme all’assessore Pentassuglia abbiamo ribadito quanto sia importante che Agricoltura e Cultura viaggino insieme per promuovere il territorio. I due comparti devono lavorare fianco a fianco affinché la nostra identità possa diventare ancora più forte, in modo che anche i nostri prodotti tipici possano essere apprezzati fuori dalla nostra terra. Insieme con gli assessorati all’Agricoltura e alla Sanità promuoveremo campagne informative sull’importanza della corretta alimentazione, che parte da prodotti di qualità. Fortifichiamo la nostra identità, tuteliamo e divulghiamo la nostra cultura in un lavoro congiunto tra i diversi assessorati della Regione Puglia, ma anche e soprattutto con gli enti di ricerca, i consorzi di tutela, associazioni di categoria, produttori, allevatori, caseari”.