Cambierà sede: si traferirà presso le strutture del macello comunale di via vecchia Barletta, mai entrato in funzione, centrando il doppio obiettivo di utilizzare al meglio una struttura di proprietà del comune di Andria e far risparmiare alla municipalizzata Multiservice il canone di fitto della struttura in cui è stata allocata per decenni. È una delle novità emerse nel corso della tradizionale assemblea annuale dell’Andria Multiservice Spa, svoltasi a Palazzo di Città per l’approvazione del Bilancio. Piccoli ma positivi segnali quelli registrati nel bilancio 2022 con la amministrazione della società in-house affidata al dottor Antonio Griner dallo scorso settembre.

I ricavi dell’anno arrivano a 3 milioni di euro contro i 2 milioni e seicentomila del 2021. La perdita di esercizio viene quindi contenuta a poco meno di quattrocentomila euro come ampiamente preventivato. Tra cessazioni e nuove assunzioni il totale dei dipendenti è di 97 unità ed è comprensivo delle risorse umane assorbite dalla Publiparking: i benefici economici di questo nuovo servizio dovrebbero essere sostanziosi nel 2023.

Ed altri servizi è necessario che siano assunti dalla Multiservice per completare il risanamento.