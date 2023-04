Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha emanato l’Ordinanza presidenziale n. 1/2023 per il divieto di discesa nella Miniera di Bauxite (agro di Spinazzola), un provvedimento adottato per scongiurare l’entrata nel sito da parte di persone, cicli e mezzi, allo scopo di tutelare le specie protette e gli habitat presenti nell’area e per gestire i pericoli associati al rischio di frane. In caso di trasgressione, le autorità preposte a vigilare sul rispetto dell’Ordinanza potranno comminare le sanzioni ai sensi all’art. 30, c.2, della Legge 394/1991.

La riapertura del sito, dopo gli interventi di recupero conservazionistico attuati, è prevista a fine giugno. Le visite guidate si svolgeranno esclusivamente nelle aree circostanti attrezzate.

L’Ordinanza è consultabile sul sito del Parco: https://www. parcoaltamurgia.it/index.php/ bandi-avvisi/2499- ordinanzanov22-20.