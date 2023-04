E’ andriese la prima classificata del talent pugliese “Fame Lab-comunica la scienza”. Si tratta di Ivana Ventola, 27enne dottoranda in geofisica applicata che lo scorso mercoledì, 19 aprile, ha partecipato ad una competizione scientifica svoltasi a Lecce che coinvolge giovani ricercatori classificandosi prima a livello regionale.

Il talent prevede il racconto di un argomento scientifico in un tempo massimo di tre minuti. I partecipanti devono preparare due presentazioni: una per la pre-selezione e una seconda, in caso in cui il concorrente venga selezionato per la selezione finale.

La giovanissima andriese, in prima battuta, ha parlato della tettonica a placche con l’esempio di una coperta, nella seconda parte invece ha presentato una “storia d’amore luminosa” tra il campo elettrico e il campo magnetico.

Al termine delle due lezioni, Ivana Ventola è stata selezionata dal pubblico e da una giuria come prima finalista a livello pugliese ed ora, grazie a questo riconoscimento, nel mese di settembre accederà alle competizioni nazionali che si svolgeranno a Perugia.

«Ho partecipato a questo talent quasi per caso, non conoscevo nessuno. Non succede, ma se succede ed è assurdamente successo. Grazie perché mi sostenete sempre», ha commentato la giovane andriese in un post sui social.