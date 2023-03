Il 2 Aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, si terrà ad Andria l’iniziativa denominata “Camminata in blu” con inizio alle ore 11, da Corso Cavour (angolo viale Crispi/viale Roma) e conclusione alle ore 11.30 in Piazza Catuma, luogo in cui ci sarà un piccolo intrattenimento ludico per grandi e piccini.

L’iniziativa co-organizzata con le consigliere comunali Grazia Asselti e Luigia Fortunato, il Forum Giovani e le associazioni “Amici per la vita”, “Asteroide B612”, ”In compagnia del sorriso“, “Fidapa – sez. Andria”, “Atletica Andria” e il comitato “Io ci sto” vedrà la partecipazione anche di rappresentanze scolastiche e della Presidente del C.I.S.A., la dottoressa Dora Guarino.

La nota: «Ringrazio tutti per la sensibilità su un tema che non riguarda solo l’autismo e le neuro diversità, ma tutte le implicazioni sociali e sanitarie delle quali si dovrebbe parlare durante tutto l’anno.

“L’autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte”. Questo lo slogan della giornata. Crediamo, infatti, che si debbano superare alcuni stigmi e preconcetti, perché tutte le neurodiversità sono semplicemente un altro modo di vivere il mondo, un modo che va’ accompagnato ed affiancato per garantire è tutelare pari opportunità.

Accogliamo dunque questa giornata per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza, auspicandone la partecipazione.

Il blu è il colore simbolo della giornata sulla consapevolezza dell’autismo, motivo per cui invitiamo tutti e tutte a partecipare indossando o portando con sé qualcosa di blu.

Un grazie speciale va’ anche alle attività commerciali e alle imprese del territorio che hanno aderito e sponsorizzato l’iniziativa, non facendo mancare il loro supporto. Come sempre».