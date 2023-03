«E’ importante che ogni forza politica si impegni per dare una risposta concreta alle esigenze sanitarie di questo territorio e dell’intera provincia BAT. La nostra provincia risulta essere fanalino di coda nel rapporto abitanti/posti letto. La qualità del servizio sanitario è uno dei fattori principali di crescita, riguarda la qualità della vita della nostra comunità e i diritti dei cittadini». Si apre così una nota a firma di Giovanni Addario, Segretario PD Andria e Michele Coratella, capogruppo Movimento 5 Stelle che pone in evidenza l’iniziativa di costituire un comitato per l’ospedale.

«Il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle plaudono alla costituzione del comitato cittadino per l’ospedale provinciale ed impegnano tutti i propri rappresentanti istituzionali affinché l’iter di valutazione del progetto sia alquanto rapido – dicono ancora – Porremo una attenzione particolare alle condizioni per garantire la massima sostenibilità ambientale ed economica dell’opera, con l’auspicio di vedere avviato il primo cantiere nel più breve tempo possibile. Questi sono gli obiettivi comuni del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che uniscono le forze a tutti i livelli istituzionali per un progetto che vede al centro la tutela della salute pubblica e le stesse opportunità di cura per tutti i cittadini».