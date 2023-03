Gli alberi, simbolo della vita, per ricordare chi non c’è più. Un segno tangibile di speranza e di rinascita, che resiste al tempo ed alla morte. È il messaggio che stato lanciato, questa mattina ad Andria, in occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Coronavirus. Sono più di 400 i morti andriesi a causa della pandemia: a loro sarà dedicato il giardino urbano che sorgerà nel quartiere di San Valentino, grazie ad un patto di collaborazione sottoscritto, stamane, tra l’amministrazione comunale ed il circolo di Legambiente.

Si chiamerà “Bosco della Rimembranza” e verrà realizzato anche grazie ai fondi stanziati dalla casa di moda Gucci, destinati ad interventi di utilità sociale, in occasione della sfilata organizzata nel maggio scorso a Castel del Monte. Finanziamenti che, in parte, circa 20mila euro, sono stati assegnati all’associazione ambientalista, che si occuperà dell’allestimento e della cura di questa nuova area verde della città.

Una delle pagine più tragiche della storia recente, e che ha visto pagare anche alla città di Andria un prezzo altissimo in termini di vite umane. Il servizio.