Dal progetto “I cammini delle stelle” per valorizzare le peculiarità geo-ambientali, astronomiche e culturali del Parco al progetto “Terre di pietra” per raccontare ai visitatori il millenario rapporto tra l’uomo e la roccia, passando per “Murgeopark for all”, iniziativa a scopo inclusivo che prevede laboratori e forum immersivi nella natura con la partecipazione attiva di soggetti con disabilità.

Sono solo alcune delle 43 iniziative ammesse a “GeoEventi”, il bando per la promozione del patrimonio geologico, naturalistico e storico culturale del territorio, ideato dal Parco dell’Alta Murgia nel percorso di candidatura a Geoparco UNESCO. Un avviso pubblico che ha coinvolto amministrazioni e associazioni dei tredici comuni del Parco e delle aree contigue Acquaviva e Laterza, per valorizzare i luoghi che raccontano l’evoluzione della Terra come la superficie a impronte di dinosauro nel territorio di Altamura, le Miniere di Bauxite, le doline Pulo e Pulicchio e le tante grotte, lame e inghiottitoi. 43 progetti ammessi su 51 proposte pervenute per circa 90 soggetti che hanno aderito all’avviso, tra comuni, associazioni e scuole che hanno messo in rete idee e competenze mettendo in risalto l’enorme potenziale dell’Alta Murgia, che sarà valorizzato dagli eventi realizzati.

«Geoeventi ha centrato pienamente l’obiettivo – dichiara il presidente Francesco Tarantini – che era quello di coinvolgere il territorio nella valorizzazione del patrimonio geologico, sollecitando i comuni e le associazioni a fare rete tra loro ideando iniziative di valore. Gli eventi saranno realizzati nell’arco di un anno, animando l’Alta Murgia e contribuendone alla conoscenza.»

Al bando “GeoEventi” hanno partecipato associazioni tra cui Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale), Club per l’UNESCO, Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Archeoclub d’Italia, Teatro Kismet, Club Alpino Italiano, Ente Pro Loco Puglia e Presidi del Libro, insieme a scuole e amministrazioni tra cui il comune di Gravina, Laterza e Acquaviva delle Fonti in sinergia con i comuni di Cassano, Toritto, Grumo Appula e Ruvo. Una rete di soggetti pubblici e privati che darà vita a narrazioni, virtual tour, orienteering, visite guidate presso i geositi, residenze artistiche, spettacoli teatrali, cartografie emozionali, percorsi multisensoriali, itinerari di conoscenza delle erbe spontanee, rassegne musicali e laboratori didattici, in relazione alla geodiversità.

La selezione delle proposte ha tenuto conto della capacità di fare rete coinvolgendo più associazioni, enti e scuole, del coinvolgimento di soggetti esperti (geologo, naturalista ecc.) nello svolgimento dell’evento, dell’accessibilità dell’iniziativa ai diversamente abili, dell’uso di materiali e attrezzature a basso impatto ambientale e della produzione di materiale divulgativo e di sensibilizzazione. Gli eventi saranno realizzati con il contributo dell’Ente e calendarizzati nell’arco di un anno.