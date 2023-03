E’ di oggi la firma sul contratto tra Comune di Andria e la ditta “Serveco srl” per la rimozione dell’amianto dal pavimento della palestra della scuola media “E. Fermi”. Ora si attende solo il piano di lavoro da parte della ditta che dovrà poi essere approvato anche dall’ASL BT a causa delle delicate operazioni di smaltimento. Solo dopo potranno partire ufficialmente i lavori di rimozione che dureranno poco più di un mese. Si avvia comunque a conclusione una storia che ormai si protrae da ben cinque anni e cioè dal 2018 quando la palestra dell’istituto andriese è stata interdetta a docenti e studenti poiché durante i lavori di riqualificazione sono state scoperte fibre d’amianto sotto il pavimento.

Da allora gli interventi sono stati sospesi in attesa della rimozione del materiale tossico. Dopo tanta attesa e la denuncia ai nostri microfoni da parte del dirigente scolastico Roberto Crescini, il Comune di Andria si è mosso abbastanza rapidamente ed a fine dicembre, dopo il bando, ha individuato la ditta che si occuperà della rimozione dell’amianto. Ora a distanza di tre mesi è arrivata anche la firma sul contratto che, difatto, avvia formalmente l’attività di rimozione. Per le opere è prevista una spesa complessiva di circa 34mila euro che comprende la rimozione dell’amianto, il conferimento in discarica e poi l’analisi della presenza, o meno, di particelle d’amianto nell’aria all’interno della palestra.

Una volta conclusi questi passaggi si potrà procedere con i lavori di riqualificazione veri e propri per la palestra che sono bloccati come detto da cinque anni. Nel deposito accanto alla palestra sono ancora conservati i materiali acquistati per completare il rifacimento della pavimentazione.