In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria, l’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Andria, la Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” e il Circolo dei Lettori di Andria insieme a una rete di organizzazioni associative locali, promuovono lo spettacolo “Giovanni e Paolo – Aldilà di Falcone e Borsellino” (regia di Dario Garofalo), domenica 19 marzo alle 19.30 presso l’Auditorium “R. Baglioni” (Piazzale Gran Sasso, Andria).

La pièce teatrale, che ha protagonisti i giudici assassinati da Cosa Nostra nel 1992, interpretati da Gaspare Balsamo e Dario Garofalo, narra il dialogo post mortem tra due uomini che devono “fare i conti” con le scelte fatte in vita. Attraverso le “voci di dentro” di Falcone e Borsellino, il teatro si offre nella sua straordinaria funzione di luogo privilegiato in cui è possibile, seppure per una manciata di minuti, vedere contemporaneamente la maschera e il volto, quello che si conosce insieme a quello che si può solo immaginare, ciò che è insieme a ciò che non è più.

A conclusione dello spettacolo, interverrà l’autrice del testo teatrale Alessandra Camassa (Presidente del Tribunale di Marsala e già Sostituto Procuratore di Paolo Borsellino presso la stessa Procura). Nel corso della sua carriera, la dott.ssa Camassa si è interessata da subito dei contesti di mafia. Sono sue le indagini sulle famiglie di Cosa Nostra della zona del Belice nell’ambito delle quali è maturata la collaborazione giudiziale di alcune donne di mafia, tra le quali Rita Atria, partecipata al fianco del giudice Borsellino.

L’evento patrocinato gratuitamente dal Comune di Andria vede il coinvolgimento anche dell’Ufficio di Pastorale Scolastica e l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria, Centro Orientamento don Bosco, Associazione Italiana Maestri Cattolici – Andria, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – Andria, Movimento Studenti di Azione Cattolica Circolo “Alberto Marvelli” – Diocesi di Andria, Libera Presidio “R. Fonte” – Andria, Museo diocesano “S. Riccardo” – Andria, Cercasi un fine Onlus.

Inoltre, lunedì 20 marzo 2023, a partire dalle 9.30 l’evento sarà riproposto, gratuitamente, per oltre 300 studenti e docenti provenienti da alcune Scuole di Andria, Canosa di Puglia e Minervino delle Murge.

È possibile acquistare i biglietti presso:

la Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” (Largo Seminari, 8);

il Museo diocesano “S. Riccardo” (Via De Anellis, 46) e

Online al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovanni-e-paolo-562456732227

Per info: [email protected]