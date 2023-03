«Davvero sembra che ci siamo. Ma devo vedere concretamente il treno in movimento da Andria sud a Corato per dirmi che questa lunghissima attesa è finita». Lo ha scritto in una nota il sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Abbiamo lavorato sodo, quotidianamente, per raggiungere anche questo risultato.

Abbiamo mantenuto relazioni costanti, collaborative e fattive con Ferrotramviaria perché alla Città conta che si portino i risultati, che ci siano i fatti. I proclami e i cori da stadio, le becere divisioni e opposizioni strumentali non sono mai funzionali a nulla.

Adesso mi auguro che le ultime attività propedeutiche all’apertura di Andria sud procedano spedite. Come amministrazione, ancora una volta, siamo pronti a fare la nostra parte per quanto sarà di nostra spettanza, per agevolare al massimo questa nuova ripartenza.

Accanto al valore progettuale, voglio sia chiaro che per Andria tutto questo ha un significato umano e morale particolare.

Quel tratto interrotto, chiuso per tantissimo tempo, è la ferita aperta che ci portiamo dentro da quel tragico 12 luglio 2016. Rivedere un treno che da Andria Sud andrà a Corato e poi a Ruvo e poi oltre, sarà come una carezza al cuore. Flebile, ma pur sempre una carezza».