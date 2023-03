C’è nuovo fermento sulla scena musicale Nordbarese, un nuovo singolo è pronto ad affermarsi e far parlare di sé. Si chiama “L’impossibile” ed è il brano realizzato dai Gadjos, band composta dal barlettano Luca Raguseo, 38 anni, voce e fondatore del gruppo, Bianca Lovero, 33enne di Ruvo di Puglia, chitarra, l’andriese Giuseppe Inchingolo, 30 anni, basso, e Vito Nicola Lacerenza, 33 anni, anche lui barlettano, batterista. A partire da oggi, venerdì 3 marzo, “L’impossibile” dei Gadjos è disponibile su ogni piattaforma musicale. Pubblicato anche il videoclip del brano su youtube. Una nuova grande sfida per i quattro ragazzi dopo le ultime apparizioni che hanno fatto parlare molto di loro. Finalisti a Sanremo Rock 2022, i Gadjos attirano l’interesse della ET-TEAM produzioni discografiche di Ettore Diliberto, musicista e produttore musicale. Una collaborazione che ha permesso ai musicisti pugliesi di registrare il loro nuovo singolo presso l’Hukapan Studio di Elio e le Storie Tese. Nel mezzo il concerto tenuto a dicembre scorso sul palco del Rock’n’Roll club di Milano, uno dei locali più importanti del panorama musicale italiano in occasione del “Music Play Festival”. In passato quel palcoscenico ha ospitato nomi divenuti poi di fama nazionale come i Subsonica e Le Vibrazioni. Con il brano “L’impossibile” Luca, Bianca, Giuseppe e Vito Nicola puntano al salto di qualità con il desiderio di condividere un progetto che dopo alcuni anni di stallo è tornato rapidamente a brillare. La canzone è una ballad struggente che ascolto dopo ascolto lascia una traccia indelebile nella mente. Uno spaccato della contemporaneità di ciascuno, un faro che guarda dentro l’anima. Così la band pop-rock del Nordbarese proverà a catturare l’attenzione di chi ascolterà il loro nuovo brano.

«Pubblicare un nuovo brano è sempre un momento importante per noi – hanno raccontato i Gadjos -. Si tratta di esporre pezzi di sé stessi all’attenzione degli altri sperando che in essi risuonino le stesse emozioni provate durante la scrittura e l’arrangiamento. Bisogna avere tanto coraggio e un pizzico di orgoglio».

Non molto tempo fa il frontman Luca Raguseo aveva espresso il desiderio di espandere il progetto Gadjos oltre i confini della Puglia dopo un lungo periodo fatto di studio e preparazione. Luca ha fondato il gruppo ben 15 anni fa e non ha mai abbandonato il suo sogno. Oggi al suo fianco ci sono tre ragazzi pronti a stupire insieme a lui, e raggiungere (chissà) “l’impossibile”.

Clicca qui per ascoltare il brano.