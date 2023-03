Uno scontro frontale, per cause in corso di accertamento questa mattina poco prima delle 9, sulla SS 170 a circa un chilometro da Andria in direzione Castel del Monte. Due i feriti, un uomo ed una donna, soccorsi dall’intervento di due equipe sanitarie del 118 provenienti da Andria e da Corato. Sul posto anche Polizia Locale e carabinieri.

Strada parzialmente chiusa anche per consentire i rilievi ed il ripristino dell’arteria stradale visto che una delle due vetture ha terminato la sua corsa a centro strada. L’impatto tra due utilitarie ha completamente distrutto, per entrambe, la parte anteriore. I feriti sono stati trasportati al “Bonomo” di Andria in codice giallo.