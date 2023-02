C’è anche un po’ di Andria tra i vincitori di “Una voce per San Marino”, il festival canoro tenuto nel piccolo Stato sammarinese. Sabato sera scorso (25 febbraio), finalissima della kermesse, hanno trionfato i Piqued Jacks, band toscana in passato già vincitrice di Sanremo Rock. Tra i componenti del gruppo c’è Marco Sgaramella, giovane chitarrista andriese, entrato a far parte dei Piqued Jacks nel 2019. Il quartetto indie-rock ha trionfato a sorpresa con il brano “Like an animal”. Lo scorso anno vinse Achille Lauro.

Ecco il link per ascoltare il brano dei Piqued Jacks e vedere Marco Sgaramella in azione sul palco: https://www.youtube.com/watch?v=Hjfq-T-8WHw Una vittoria che lancia Marco e i suoi compagni all’Eurovision Song Contest dove i Piqued Jacks rappresenteranno San Marino e calcheranno il palco con artisti del calibro di Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023. La manifestazione si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool. Una grande occasione per il giovane andriese, musicista apprezzato nella sua terra e che ora ha trovato nuovi orizzonti grazie alla band toscana. Sul palco di “Una voce per San Marino” è stato ospite anche Al Bano, presidente della giuria di esperti.