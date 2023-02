Si terrà domani venerdì 17 febbraio alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Andria l’incontro pubblico “Z.E.S. Zona Economica Speciale Adriatica. Opportunità e potenzialità di sviluppo del territorio”. All’incontro, moderato dal giornalista de “Il Sole 24 Ore” Vincenzo Rutigliano, interverranno il Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica Puglia-Molise Manlio Guadagnuolo, la sindaca di Andria Giovanna Bruno e la Consigliera Regionale delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari

«Le ZES, istituite per legge nel 2017, possono essere un volano per l’economia pugliese. – dichiara la consigliera delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari – L’incontro sarà un momento in cui cittadini, associazioni e imprese potranno dialogare con le istituzioni per dare vita a un confronto costruttivo sulle ZES, in modo che il nostro tessuto produttivo possa cogliere appieno tutte le opportunità offerte. Pertanto invito la cittadinanza a partecipare».