Il TAR della Puglia ha accolto l’istanza cautelare e sospeso difatto il pagamento richiesto dal Comune di Andria per somme aggiuntive agli ambulanti del mercato settimanale della Tosap 2017. Una sospensione che riguarda in particolare gli atti di annullamento da parte del Commissario Prefettizio di un comma dell’articolo 32 del regolamento comunale Tosap che permetteva una importante agevolazione per gli ambulanti del mercato settimanale cittadino. Il ricorso, accolto dal TAR e presentato da molti ambulanti rappresentati da Fiva Confcommercio, Casambulanti, Bat Commercio e GOIA, sarà discusso nel merito della vicenda il 18 dicembre 2023. Ieri la camera di consiglio con presidente il Dott. Carlo Dibello e relatrice la dott.ssa Giacinta Serlenga.

La vicenda è più che nota viste anche le moltissime proteste da parte degli ambulanti sfociate anche con un corteo in piazza e numerose assemblee svolte ad Andria. La cancellazione di quel comma del regolamento comunale Tosap, da parte del commissario prefettizio nel 2020, ha interrotto una importante agevolazione che andava avanti sin dal 2002. Gli ambulanti avevano delle tariffe agevolate sulla Tosap che nel corso degli anni è stata poi aggregata alla Tari formando un’unica fonte di pagamento più contenuta. Il Comune, dando seguito a quella cancellazione, ha però inviato le cartelle di pagamento di cinque anni fa e cioè del 2017, a novembre scorso facendo scattare la protesta. Una richiesta retroattiva che ha fatto scattare il panico per ambulanti che vedono raddoppiare la tassazione annuale con la scure, tra le altre cose, del recupero degli ultimi cinque anni.

Il TAR nell’ordinanza specifica in un passaggio che la vicenda necessiti di ulteriori approfondimento “considerato che l’autotutela è stata esercitata dal Commissario dopo un notevolissimo lasso temporale e con efficacia retroattiva”. Il comune di Andria al momento non è costituito in giudizio.