Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.27 del 02/02/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l’inteso traffico di veicoli nei due sensi di marcia, dalla notevole presenza di autovetture in sosta e dalle scarse larghezze stradali che compromettono la sicurezza stradale sia per i pedoni che per i veicoli, ha istituito il SENSO UNICO DI MARCIA dei veicoli su Via Catullo, nel tratto da via Esiodo a viale della Costituzione, nella medesima direzione di marcia e il SENSO VIETATO dei veicoli nella opposta direzione.

Le condizioni relative alla sosta dei veicoli saranno disciplinate secondo quanto previsto dall’art. 157 – comma 4 – del Codice della Strada vigente (D. lgs 2851992 e s.m.e i.).