L’Associazione Politico-Culturale Andria Bene in Comune, organizza un incontro pubblico per discutere della relazione che intercorre tra la mobilità e l’inquinamento atmosferico in città, dopo il report “Mal’Aria di città 2023” pubblicato da Legambiente Italia. L’evento si terrà mercoledì 8 febbraio 2023 alle ore 20:00 presso la sede di Piazza Sant’Agostino ad Andria.

«L’obiettivo di questo incontro – si legge in una nota – è quello di elaborare insieme iniziative di sensibilizzazione dei cittadini per migliorare la situazione attuale, nonché di discutere delle possibili soluzioni che l’Amministrazione comunale può intraprendere per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno.

Invitiamo tutte le associazioni cittadine ed i cittadini interessati a partecipare a questo importante dibattito. La partecipazione di tutti è fondamentale per la costruzione di un futuro più sostenibile per la città.

Durante l’incontro verranno presentati alcuni dati relativi alla mobilità cittadina, lasciando spazio alla discussione ed alle domande del pubblico.

Ci auguriamo che questo incontro possa essere l’inizio di un percorso di sensibilizzazione e di attivismo per proteggere l’ambiente e migliorare la qualità della vita dei cittadini andriesi».