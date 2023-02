Tutti uguali ma tutti diversi. Tutti importanti e tutti assolutamente speciali nella loro unicità. È questo il motto che accompagna, ogni anno, la Giornata Internazionale dei Calzini Spaiati, che ricorre ogni primo venerdì del mese di febbraio, e che celebra le differenze, in tutta la loro bellezza.

Una ricorrenza nata nelle scuole e che nelle scuole, in particolare, viene festeggiata da circa dieci anni, per lanciare un messaggio di amore per la diversità, simboleggiata dai calzini di colori e fantasie differenti. Proprio come quelli che entrano in coppia nella lavatrice, per poi perdere misteriosamente il loro gemello a fine lavaggio.

Li hanno indossati, in occasione di questa giornata, anche i bambini della scuola secondaria di primo grado “Padre Niccolò Vaccina” di Andria, che ha aderito all’iniziativa. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica, Francesca Attimonelli.

Un inno alla diversità nel nome di quelle differenze che rendono ogni persona assolutamente unica ma allo stesso tempo una parte indispensabile del tutto. Un inno condiviso dai piccoli alunni dell’istituto, protagonisti di una iniziativa che, attraverso un gesto semplice, esalta l’importanza dell’inclusività e della piena accettazione degli altri.