Uno spettacolo di categoria superiore, oltre 1500 spettatori sugli spalti e un evento che non ha tradito le attese. E’ il Futsal Barletta a trionfare nella “Final Four Castel del Monte” e a portare a casa la Coppa Italia regionale dopo 40 minuti effettivi al cardiopalma contro i padroni di casa della Florigel Futsal Andria. Il team guidato in panchina da Leo Ferrazzano e Giampaolo Capursi s’impone 4-3 nel Palasport di corso Germania con la firma indelebile di Luciano Capacchione, storico calcettista barlettano, autore del poker che regala per la prima volta ai biancorossi la coccarda tricolore. Cocente delusione per il quintetto di Olivieri che, dopo aver assaporato il gusto della vittoria finale, ha dovuto arrendersi alla caparbietà di Joel Silva e compagni. Una finale combattutissima parte con il vantaggio barlettano a firma Capacchione che lasciato libero sull’out di sinistra con un preciso diagonale fa secco Sinigaglia. La risposta dei padroni di casa è da grande squadra: il tapin di Tricarico vale l’immediato 1-1, il preciso rasoterra di Somma a metà frazione fa esplodere di gioia il “Palasport” per il vantaggio andriese. I biancoazzurri sembrano avere in mano il match, ma a cinque dal riposo è Capacchione a cogliere una corta respinta di Sinigaglia e a depositare in rete il 2-2 prima del riposo. Match vibrante anche nella ripresa: Bruno Rossa riporta i suoi avanti con un destro ravvicinato che non lascia scampo a Capuano. Il 3-2 scuote il team biancorosso che prima pareggia i conti e poi trova il sorpasso con il solito Capacchione che con altre due reti si guadagna il titolo di migliore in campo e regala al Futsal Barletta il primo titolo della stagione. Al triplice fischio applausi per vincitori e vinti e consegna del trofeo alla squadra della città della Disfida che proseguirà il cammino nella fase nazionale della competizione. Per l’Andria invece sarà tempo di rituffarsi in campionato con una vetta da difendere a denti stretti.