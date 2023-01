«In merito a quanto replicato dall’Amministratore unico dott. Griner al sottoscritto sulla vicenda della sentenza avverso l’Andria Multiservice Spa, che reintegra un dipendente della società, occorre fare delle precisazioni», così in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Barchetta.

«Innanzitutto la conferenza dei capigruppo in Consiglio Comunale, convocata allora d’urgenza, non ha mai deliberato in merito alla posizione da tenere nei riguardi della proposta di transtattiva giunta alla Andria Multiservice Spa da parte del giudice del Lavoro in virtù della imminente udienza finale. Tant’è che in quella sede non pochi consiglieri sottolinearono che quanto si esponeva e chiedeva agli stessi non rientrava nelle facoltà dell’organo convocato, ma era e doveva essere l’amministratore stesso (dott. Griner) a decidere nell’ambito delle proprie facoltà conferitegli dall’incarico, sentito il socio unico (Comune di Andria – Sindaco Bruno).

Quindi, come spesso accade nelle conferenze dei capigruppo richieste dalla maggioranza, si finiva con il non decidere o meglio nel non prendere una posizione ufficiale, tanto meno che tale informativa era stata concessa non coinvolgendo neanche il settore avvocatura che in tale occasione avrebbe potuto fornire un parere legale agli stessi.

In pratica l’Amministrazione Comunale, con il sindaco Bruno e l’amministratore delegato Griner, ha fatto come Ponzio Pilato lavandosene le mani. Forse per non prendere posizione sconfessando magari una decisione della gestione commissariale che la sinistra andriese non ha voluto smentire per ignavia».