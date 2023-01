Incidente stradale sulla S.P. 2 “Andriese-Coratina” nel pomeriggio tra un autoarticolato, condotto da un 51enne barlettano e un’autovettura FIAT Punto condotta da un 46enne andriese.

Lo scontro, avvenuto alle ore 16:15 circa per cause ancora in corso di accertamento quando si abbatteva una pioggia copiosa a tal punto da limitare fortemente la visibilità sulla strada provinciale, ha determinato la fuoriuscita dalla carreggiata dell’auto, che è terminata su un uliveto contiguo alla strada e, per un’inezia, non è terminata contro i tronchi degli alberi.

Nell’incidente è rimasta infortunata la passeggera trasportata sull’auto, una 40enne di Andria, che è stata soccorsa dapprima dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, intervenuti per primi sul posto e poi dal personale sanitario delle autoambulanze del 118 sopraggiunte successivamente. La donna è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale “L. Bonomo” di Andria e, da notizie apprese, in serata sarà forse trasferita al Policlinico di Bari.

Traffico deviato su una sola corsia di marcia per consentire i rilievi degli specialisti della Polizia Locale e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata, operazioni svoltesi sotto una pioggia io incessante fino alle ore 19, quando la trafficata arteria stradale è stata completamente riaperta alla normale circolazione dei veicoli.

Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica del sinistro stradale.