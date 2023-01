La diocesi di Andria si prepara alla Giornata Mondiale della Gioventù che quest’anno si svolgerà a Lisbona, in Portogallo, dal primo al sei agosto 2023. Negli scorsi giorni Papa Francesco in un video messaggio ai giovani di tutto il mondo ha annunciato che ci sono già 400mila ragazzi iscritti. Tra questi non manca una rappresentanza della Diocesi di Andria-Canosa-Minervino che in realtà si è messa in cammino già qualche mese fa con la giornata diocesana della gioventù e continuerà nelle prossime settimane con incontri in preparazione per il grande evento che si ripete ormai dal 1986, quando Papa Giovanni Paolo II convocò i giovani a Roma in occasione dell’Anno internazionale della Gioventù.

“Maria si alzò e andò in fretta”, questo il tema del messaggio del Santo Padre in occasione della giornata mondiale della gioventù che vedrà coinvolti ragazzi da tutto il mondo nella prossima estate.

La diocesi di Andria, come detto, ormai in cammino dalla giornata diocesana della gioventù, ha iniziato un percorso di preparazione all’esperienza che vede coinvolti tutti i giovanissimi che parteciperanno all’esperienza. Primo appuntamento venerdì 27 gennaio alle ore 20.15 presso la parrocchia Sant’Andrea Apostolo.