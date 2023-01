Paura nel primo pomeriggio sulla strada provinciale Andria-Bisceglie. Per cause tutte da accertare, attorno alle 13, un’auto è uscita fuori strada in un tratto afferente al territorio di Trani. Ferita una persona, un ragazzo di 25 anni residente ad Andria che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo”. Per estrarre il giovane dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A quanto si apprende nessun’altra auto è stata coinvolta. Sul posto è giunta una equipe sanitaria del 118 da Andria.