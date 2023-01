Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito Democratico, sarà in Puglia giovedì prossimo per presentare la sua “Promessa democratica”, la piattaforma programmatica e ideale su cui si basa la sua candidatura. Il primo appuntamento della giornata sarà a Foggia, a Borgo Mezzanone. Alle 12 Cuperlo sarà nelle vicinanze dei locali che ospitano la Camera del lavoro Cgil del capoluogo dauno per incontrare iscritti e simpatizzanti e fare un punto sulla questione immigrazione e lavoro nelle campagne e sulle drammatiche condizioni di vita nel ghetto di Borgo Mezzanone. Alle 15.15 il deputato triestino sarà ad Andria, nella sede dell’emittente locale Telesveva, per un’intervista in diretta Facebook (che andrà successivamente in onda sulle frequenze dell’emittente). La giornata si concluderà a Bari, alle 18.30, all’Officina degli esordi (via Crispi 5) dove Cuperlo incontrerà militanti e simpatizzanti e dialogherà con esponenti del sindacato, del civismo democratico, dell’associazionismo antimafia e di altre realtà locali dell’attivismo. Il ritorno in Puglia è previsto i prossimi 1 e 2 febbraio, con tappe già previste a Lecce e Taranto.