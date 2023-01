Crescere sotto l’aspetto della prossimità ai cittadini. Con questo spirito la Questura di Barletta-Andria-Trani da oggi ha dotato le proprie volanti con il DAE, il defibrillatore semiautomatico di pronto intervento in caso di emergenze. Un’iniziativa che punta alla protezione concreta dei soggetti fragili o in difficoltà. Sono tre i defibrillatori a disposizione della Questura BAT, 73 gli operatori di Polizia formati fra cui circa il 70% degli agenti di volante della Questura andriese. Un defibrillatore era già in dotazione alla struttura, altri due sono stati donati da imprenditori di Andria e Trani.

Un progetto che è solo all’inizio, l’obiettivo è estendere la formazione ad altri agenti andando a coprire tutti i commissariati della sesta provincia pugliese. Il prossimo potrebbe essere quello di Canosa di Puglia. Il simbolo internazionale del DAE, già affisso all’ingresso della Questura, indica appunto ai cittadini la presenza del prezioso dispositivo, utilizzabile in caso di necessità da chiunque, poliziotto o no, abbia ricevuto il relativo addestramento. Così la Questura BAT intende essere accanto ai cittadini in caso di arresto cardiaco improvviso.

Il servizio.