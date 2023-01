Buche grandi come voragini e spazio assente anche solo per passare senza incappare in qualche cratere. E’ lo stato di assoluto degrado in cui versa via Vecchia Barletta, ad Andria, dal tratto cittadino sino a quello che esce fuori città per immettersi nelle campagne. Una strada di cui in passato abbiamo già parlato e sulla quale non è stato effettuato alcun intervento di ripristino. I risultati sono ben evidenti.

Via Vecchia Barletta, di competenza del comune andriese, oltre che essere frequentata da cittadini è soprattutto utilizzata dagli agricoltori, vista la vicinanza con diverse aziende agricole andriesi. E poi ancora da grandi camion e mezzi per il trasporto di frutta e verdura. Un problema quotidiano per chi va a lavoro e deve fare i conti con la strada dissestata che può comportare danni seri a vetture e mezzi da lavoro. L’unica soluzione è rallentare, quasi a fermarsi, e provare a scansare le voragini create dall’usura del tempo e delle piogge. Un problema che si è certamente acuito con l’arrivo della stagione fredda.

Ma non finisce qui. Altra caratteristica di questa strada è la presenza di un terriccio rosso che macchia gli pneumatici e più in generale sporca in modo vistoso qualsiasi mezzo. Si tratta della terra proveniente dal cantiere di interramento ferroviario di Andria, prodotto degli scavi che giornalmente viene scaricato fuori città in appositi siti. Il problema è che i camion in partenza dal cantiere non hanno la copertura che eviterebbe lo spargimento di terra. Lo stesso fenomeno infatti si verifica in città come ad esempio in via Aldo Moro, via Ceruti e via della Pineta, ovvero i tratti percorsi dai camion nel tragitto per lo scarico della terra. Quando fa particolare caldo quel terriccio assume la consistenza della polvere, librandosi facilmente nell’area e quindi sull’asfalto. A tal proposito sono state diverse le segnalazioni dei cittadini. Qualcuno, scherzando, ha paragonato le strade a campi da tennis in terra rossa, soprattutto dopo la caduta della pioggia. Se non è realtà dei fatti, poco ci manca. Urgono rimedi ed interventi, sia per l’asfalto impraticabile di via Vecchia Barletta sia per lo spargimento di terriccio che macchia le strade federiciane.