Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ulteriormente intensificati dal Questore Roberto Pellicone per prevenire i furti d’auto nella città di Andria, le “Volanti” della Questura hanno arrestato un 35enne locale, già noto per svariati precedenti per furto aggravato, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel quartiere Monticelli, nell’arco di due giorni, sono stati messi a segno due furti d’auto: una Fiat Panda 4X4 ed un Fiat Ducato. Le immagini delle telecamere di negozi presenti nei pressi hanno permesso di vedere l’autore dei furti all’opera: si avvicina all’obiettivo a bordo di una bicicletta, con cappuccio e berretto calzati per nascondere i connotati del volto, forza la serratura e mette in moto il veicolo usando uno spadino.

Due Agenti in abiti civili, battendo le zone in cui sono avvenuti i furti, notano un soggetto, a bordo di bicicletta, con abbigliamento simile a quello visualizzato nelle registrazioni degli impianti di videosorveglianza: gli intimano di fermarsi e, nonostante il tentativo di fuga, lo bloccano e lo sottopongono a perquisizione. Dal momento che addosso aveva due chiavi d’auto, circa le quali non riusciva a fornire alcuna spiegazione, la perquisizione si estendeva alla sua abitazione, dove venivano rinvenuti: altre chiavi d’auto, telecomandi di cancelli automatici, cacciaviti ed altri arnesi, oltre ad abbigliamento compatibile con quello indossato per compiere l’altro furto d’auto.

A confermare i già importanti sospetti nei confronti dell’indagato un episodio avvenuto pochi giorni dopo: l’attenzione di due Agenti in servizio di “Volante” viene catturata da un individuo, con berretto di lana scuro calzato, alla guida di una Fiat Panda vecchio modello. Subito riconosciuto per il pluripregiudicato fermato qualche giorno prima, i due Agenti si mettono al suo inseguimento; l’autista della Fiat Panda, alla vista della pattuglia, ingaggia un rocambolesco inseguimento nell’agro di Andria, al termine del quale finisce per schiantarsi contro un muretto a secco, uscire dall’abitacolo e fuggire a piedi tra i campi, facendo perdere le proprie tracce. La Fiat Panda veniva trovata con, ancora all’interno del blocchetto di accensione, uno spadino analogo a quello utilizzato per i furti precedenti.

La Procura di Trani, sulla base delle risultanze indicate, ha chiesto ed ottenuto ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne, che quindi è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani; dovrà rispondere di furto aggravato plurimo di autovetture, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.