E’ stata riconsegnata nella serata di ieri ai propri familiari la salma di Giuseppe Matera il 22enne morto nel tremendo impatto di domenica mattina all’alba sulla Strada Provinciale 1 alla periferia di Andria. Famiglia di Giuseppe Matera che ha scelto di celebrare i funerali nel pomeriggio di oggi presso la Chiesa di Madonna delle Grazie. Un ultimo saluto straziante a cui seguirà nei prossimi giorni quello al 29enne Alessio Beneloucif, il giovane alla guida di una delle tre auto coinvolte e per cui sarà necessario effettuare l’autopsia nei prossimi giorni. Anche per gli altri due autisti feriti disposti gli esami tossicologici come da prassi per verificare lo stato psico fisico alla guida delle auto coinvolte. Al momento la Procura di Trani ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale e lesioni.

Intanto cominciano ad emergere ulteriori dettagli nella ricostruzione della dinamica dell’incidente di domenica mattina. Le certezze sono rappresentate dal fatto che sia la Kia di colore bianco che, a seguire, la Opel Astra erano di rientro da Trani verso Andria dopo una serata in un locale da ballo. Percorso inverso, invece, per la Fiat Punto che dalla città federiciana era diretta verso Trani. Secondo una primissima ricostruzione una delle vetture avrebbe invaso la carreggiata opposta, per le cui cause restano aperte diverse ipotesi, prima della carambola mortale e lo scontro frontale tra la Punto e l’Astra. Una dinamica ovviamente ancora al vaglio dei tecnici e degli inquirenti per conto della Procura di Trani che ci vuole veder chiaro anche su di un altro elemento e cioè il rinvenimento, nella disponibilità di uno dei feriti, di un’arma nello specifico una pistola scacciacani. Da comprendere se la stessa arma potesse servire per intimorire qualcuno.

Nel frattempo restano in prognosi riservata praticamente tutti i sei feriti ancora in ospedale tra cui i due ricoverati in rianimazione al Policlinico di Bari (tra questi c’è anche il giovane alla guida della Punto) ed il 21enne nella rianimazione dell’Ospedale “Bonomo” di Andria già sottoposto ad un delicato intervento. Uno solo al momento è stato dimesso e si tratta del più giovane, un 18enne, tra i coinvolti nell’impatto. Nel frattempo proseguono i tanti messaggi di cordoglio per le due giovani vittime. Non ci sarà lutto cittadino ad Andria ma questa mattina è apparso uno striscione in via Annunziata in memoria del 29enne Alessio Beneloucif i cui amici hanno voluto ricordarlo così.