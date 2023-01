Dodicesimo successo su quattordici gare disputate, vetta confermata e girone di ritorno iniziato con il piede giusto. La Florigel Andria resta la protagonista indiscussa del campionato di serie C1 superando nel derby del “Palasport” il Barletta C5 con un perentorio 7-1. Gara mai in discussione per il quintetto di mister Olivieri che nonostante le pesanti assenze del brasiliano Bruno Rossa, di Sgarra e Calabrese conquista altri tre punti fondamentali che permettono di difendere il primato dagli assalti di Futsal Barletta e Latiano, agguerrite inseguitrici.

Match subito in discesa per i biancoazzurri che la sbloccano al 2’ minuto con il tapin di Tricarico su preciso assist di Sasso. Andria padrona assoluta del campo con il passare dei minuti: Jose David al 4’ colpisce una clamorosa traversa, un bolide di Somma dall’out di sinistra vale il 2-0 a metà frazione. Passano appena 30 secondi ed è Patruno con un tocco delizioso a superare Preziosa e firmare il tris. Match a senso unico per i biancoazzurri e Olivieri decide di gettare nella mischia anche l’esordiente Savio Civita, classe ‘2001, al quale bastano appena 8 secondi per impossessarsi della sfera e scaricare un diagonale imprendibile per l’estremo barlettano. All’intervallo Andria avanti 4-0. Un vantaggio confortante per il roster biancoazzurro che consolida il risultato nel finale di gara: Tricarico su precisa imbucata di Jose David realizza il 5-0, Sasso sfruttando il portiere di movimento ospite deposita il 6-0 dalla propria metà campo. Negli ultimi scampoli di gara arriva la rete della bandiera barlettana realizzata su rigore da Dimatteo e il definitivo 7-1 di Civita che bagna con una doppietta il suo esordio tra i grandi.

Applausi a scena aperta per gli uomini di Olivieri che possono guardare con fiducia alla delicata trasferta di Conversano e soprattutto alla Final Four di Coppa Italia di fine mese che potrebbe essere ospitata proprio dal club federiciano.