Un inizio anno da incubo per i fruitori del servizio Ferrotramviaria. Gli ultimi disagi proprio questo pomeriggio, quando un treno, partito da Corato, si è fermato alla stazione di Bitonto per problemi tecnici. Tutti i passeggeri, molti dei quali studenti che in questi giorni hanno ripreso a frequentare le lezioni o si recano a Bari per esami, sono stati costretti ad attendere un autobus sostitutivo della linea Bari/Via Palese. Ma in generale nel pomeriggio diversi i treni soppressi o in ritardo sulla tratta mentre spesso i bus sostitutivi hanno tardato parecchio.

Problemi su problemi, ritardi su ritardi considerate anche le condizioni meteorologiche di queste ore. Tra le altre cose il problema sulla tratta sembra esser dovuto ad un oggetto terminato, probabilmente a causa del forte vento di questo pomeriggio, sui fili elettrici.