Slitta di qualche giorno ma sembra ormai definito il percorso che porterà la giunta comunale di Andria ad avere un componente aggiuntivo a cui sarà affidato il ruolo di assessore all’Ambiente, delega attualmente trattenuta nelle mani del Sindaco Giovanna Bruno. Dovrebbe essere infatti l’avv. Savino Losappio a prendere direttamente il testimone dalle mani del Primo Cittadino. L’avvocato andriese 55enne, già candidato nel 2015 alla carica di sindaco con una coalizione a trazione Sinistra Ecologia e Libertà ed ex Amministratore Unico della Multiservice da febbraio del 2010 sino ad ottobre 2013. Nelle scorse settimane si erano fatte diverse ipotesi per il nuovo assessorato e sono diversi i rumor che parlano anche di possibili cambi nell’assetto dell’attuale giunta con un rimpasto di metà mandato. Una eventualità a cui il Sindaco Giovanna Bruno non chiude certamente le porte.

La nomina sarebbe potuta avvenire già questa mattina ma il Primo Cittadino ha preferito rimandare alle prossime ore il conferimento del nuovo importante incarico assessorile per permettere di completare alcuni importanti adempimenti come, per esempio, l’affidamento definitivo dei lavori per la chiusura della discarica di San Nicola La Guardia.

