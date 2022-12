Rhythm & blues, soul, le note intramontabili di James Brown o Ray Charles. Il tutto in un pomeriggio di musica dal vivo nella centralissima viale Crispi ad Andria, il tutto in memoria di Daniela D’Ercole voce indimenticabile tragicamente scomparsa a New York l’11 novembre del 2011.

In campo, con l’associazione musicale che porta il suo nome e fortemente voluta dai suoi familiari tutti amanti della musica, quest’anno ha voluto esserci il papà di Daniela e cioè Saverio. Una famiglia innamorata della musica e che porta con grande orgoglio la memoria dell’astro nascente nel panorama jazz internazionale. Un appuntamento quello andriese che si ripete con cadenza almeno annuale e che permette di far rivivere l’eredità lasciata dall’allora giovane 32enne sbarcata negli USA per continuare il suo percorso di crescita professionale nel campo della musica per cui aveva messo in campo un dono della natura.

L’appuntamento quest’anno in concomitanza con il programma natalizio degli eventi del Comune di Andria. Un modo per esser ancora più vicini alla comunità ed a distanza di 11 anni ricordare a tutti che quel sogno di Daniela era un sogno fortemente voluto e che permetteva di dare lustro in giro per il mondo per il territorio che le aveva dato i natali.

