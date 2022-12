Tragedia sfiorata questa mattina ad Andria: un’autocisterna ha terminato la sua corsa fuori strada sulla ex SP231 nei pressi dell’uscita per Castel del Monte. Sbalzato dal mezzo dopo l’impatto e terminato al di sotto del ponte un giovane che viaggiava sul lato passeggero. Ferito anche il padre che, invece, guidava l’autocisterna.

Entrambi sono stati soccorsi dal pronto intervento sul posto delle equipe sanitarie del 118 di Andria che hanno dovuto operare con grande difficoltà anche per recuperare il giovane finito al di sotto del ponte stradale su cui l’autocisterna, piena di Gpl, è rimasta sostanzialmente in bilico. Per il giovane il trasporto in codice rosso per dinamica mentre per l’autista del mezzo codice giallo.

Da comprendere l’esatta dinamica del sinistro probabile che a far sbandare l’autocisterna sia stato il tentativo di evitare l’impatto con un’altra vettura che procedeva in senso contrario. Fondamentale il ruolo delle barriere stradali che hanno evitato al mezzo di cadere giù dal ponte con le due ruote anteriori. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo mentre Polizia Locale e Polizia di Stato per rilievi e viabilità.