Il mercato coincidente con la giornata festiva di lunedì 26 dicembre

2022, Santo Stefano, si svolgerà regolarmente anche nella città di

Andria.

Al termine dell’incontro tenutosi presso il comune di Andria ieri

pomeriggio, il Presidente CasAmbulanti, Savino

Montaruli, ha dichiarato: «Non c’era proprio nulla da decidere. Il

mercato coincidente con la giornata festiva di lunedì 26 dicembre si

svolgerà regolarmente così come si svolgeranno tutti gli altri mercati

in Puglia in quella giornata. Abbiamo chiesto che anche nella città di

Andria, dove vige un Regolamento del Commercio vecchio, superato dalle

leggi sovraordinate e mai rimodulato con gravissime ripercussioni

sull’intero sistema di gestione mercatale, fosse applicata la norma che

con tanta fatica abbiamo conquistato ed alla quale tutti i comuni si

sono adeguati. Lo spostamento del mercato alla giornata di martedì, come

prevede quel Regolamento illegittimo del comune di Andria, avrebbe

causato non solo una concorrenza sleale visto che negli altri comuni si

lavorerà regolarmente il 26 dicembre ed i negozi a sede fissa resteranno

aperti ma anche un danno certo agli Operatori che avrebbero dovuto

rinunciare comunque ad una giornata di mercato visto che il martedì sono

impegnati in altri comuni. Abbiamo deciso ciò che la legge dice di fare

ed anche ad Andria devono convincersi che la legge va applicata quindi

quel Regolamento aspetta di essere cambiato e noi non capiamo cosa gli

amministratori stiano aspettando ancora per cambiarlo. Misteri di una

città incomprensibile e camale ontica», ha concluso Montarul i.