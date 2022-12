Undicesima vittoria stagionale, titolo di campioni d’inverno e pass per i quarti di finale di Coppa Italia conquistato. Il 2022 si chiude con altri tre punti per la Florigel Futsal Andria che supera 6-4 il Futbol Cinco Bisceglie e mantiene la vetta della classifica del campionato di serie C1. Prestazione non brillantissima quella del team di mister Olivieri che riesce comunque a venire a capo di un match approcciato con il piede sbagliato.

A partire meglio è infatti la squadra di coach Tritto che pronti via trova il vantaggio. Assist mancino di Lerario, De Cillis indisturbato supera Sinigaglia. Inizio choc per i biancoazzurri che all’ottavo capitolano nuovamente. Il destro di De Cillis da fuori inganna l’estremo andriese: doppio vantaggio Cinco e doppietta per il giovane talento neroazzurro. Olivieri chiama il time-out, striglia i suoi e l’Andria reagisce. Sgarra prima esalta i riflessi di D’Addato, poi su assist di Rella accorcia le distanze. E’ assalto andriese al fortino ospite: Bruno Rossa pesca Tricarico che con un tocco delizioso beffa l’estremo biscegliese e firma il 2-2. Passa appena un minuto e Sasso si mette in proprio: diagonale mancino imprendibile per D’Addato, 3-2 e sorpasso biancoazzurro completato prima del riposo. L’approccio nella ripresa di Somma e compagni è decisamente migliore dei primi venti minuti effettivi. Bruno Rossa, con la complicità di D’Addato, firma il 4-2, Sasso ben assistito da Sgarra infila il 5-2. D’Elia sfruttando una disattenzione difensiva accorcia per il Cinco, Ferrucci in assolo realizza il 6-3 che chiude i giochi. Inutile nel finale la marcatura dell’ex Antonio Lerario per il definitivo 6-4.

Applausi a scena aperta per gli uomini di Olivieri che chiudono il girone d’andata e il 2022 in testa alla classifica con numeri impressionanti e dimostrando grande solidità. Il primo posto al giro di boa regala ai biancoazzurri anche il pass per i quarti di finale di Coppa Italia che si disputeranno tra le mura amiche del “Palasport” il prossimo 3 gennaio. Tra campionato e coppa, la Florigel Andria vorrà iniziare il 2023 da assoluta protagonista.