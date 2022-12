L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno sempre più diffuso in città. A parlare di questo è stato proprio il primo cittadino in un post sulla pagina facebook attraverso una foto di rifiuti nei pressi di Viale Virgilio. Un ammasso di bustoni abbandonati incivilmente e senza rispettare il calendario di raccolta, che rende la zona una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il luogo è stato ripulito proprio questa mattina, ma «i continui passaggi per ridare decoro anche a quel luogo, non saranno senza conseguenze», ha dichiarato il Sindaco Bruno. Nei prossimi giorni, infatti la Polizia locale e l’azienda di raccolta rifiuti effettuerà delle ricerche iniziando a sanzionare chi non rispetta le regole. «Soprattutto per rispetto a chi le regole le applica, nonostante possano non piacere. Su tante situazioni stiamo intervenendo puntualmente, ascoltando, spiegando e correggendo il tiro quando è possibile», queste le parole del primo cittadino, che si è spinta ben oltre ricordando ai residenti di quella palazzina di edilizia popolare «che per beneficiare di un alloggio comunale bisogna essere in possesso di determinati requisiti, partendo da quelli basilari».